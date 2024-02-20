Bakanlardan madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti: Bu zor günleri birlikte atlatacağız

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası göçük altında kalan 9 işçi için başlatılan arama çalışmaları, arama faaliyeti yapılan noktalardan biri olan manganez ocağındaki heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle durduruldu.