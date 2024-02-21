CHP’de liste skandalı! CHP kendi adaylarını seçim kuruluna yetiştiremedi

Yerel seçimlere sayılı günler kala aday belirleme sürecini skandallarla geçiren CHP'de bir skandal da listelerin teslim edilmesi konusunda patlak verdi.

CHP KENDİ ADAYLARINI SEÇİM KURULANA YETİŞTİREMEDİ

Listelerin seçim kurullarına son teslim tarihi olan 20 Şubat günü saat 17.00'a kadar verilmesi gerekirken, Bursa, Balıkesir ve Manisa ilçelerinde listelerini teslim edemedi. CHP, özellikle İvrindi ilçesinde kendi başkanına adeta kumpas kurarak listeyi bilinçli bir şekilde vermedi.

Aday belirleme sürecinde il ve ilçe teşkilatlarının sesine kulaklarını tıkayan ve ön seçim yerine atama ile aday belirleyen CHP'de istifalarla başlayan sancılı süreç, listelerin belirlenmesi ve teslim edilmesi konusunda da devam etti. Birçok ilçede listeler saat 17.00'ye kadar teslim edilemezken, bazı ilçelerde ise bilinçli bir şekilde teslim edilmedi. Balıkesir'in İvrindi ilçesinde CHP'nin Belediye Başkan adayı Ali Kundakçı, İlçe Başkanlığı tarafından kendisine kumpas kurulduğunu ve listelerin bilinçli bir şekilde ilçe seçim kuruluna teslim edilmediğini açıkladı.

ÇEKTİĞİ VİDEO İLE KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İvrindi Belediye Başkan adayı Ali Kundakçı, listelerin verileceği son gün saat 14.00'da İvrindi CHP ilçe başkanlığına gitti. İlçe başkanı Ayhan Aslanbey'i defalarca arayan Kundakçı telefonları açılmayınca bir video çekti. Kundakçı çektiği videoda, "Bugün 20 Şubat 2024, listelerin seçim kuruluna verilmesi için son gün 17.00 itibari ile de bu süre doldu. Saat 14.00'ten beri ilçe başkanlığındayım. Maalesef bizim ilçe başkanı dosyaları ilçe seçim kuruluna vermek için gelmedi. Defalarca aramama rağmen vermedi. Şuan saat 17.04. Kısacası ilçe başkanı gelmediğinden dolayı İvrindi Seçim Kuruluna aday dosyalarımızı teslim edemedik. Yetkililerin dikkatine" diyerek kendisine kumpas kurulduğunu belirtti.

BURSA VE MANİSA'DA DA BENZER SKANDALLAR YAŞANDI

Diğer yandan Bursa'nın Mudanya ilçesinde CHP, ıslak imzalı listeleri İlçe seçim kuruluna yetiştiremedi. 17.00'den sonra gelen listelerin, İlçe Seçim Müdürlüğünde ıslak imza alına alındığı ve seçim kurulunun bu listeleri geç gelmesine rağmen kabul ettiği ileri sürüldü. Aynı dakikalarda İlçe seçim kurulunda bulunan AK Parti, Zafer Partisi, İyi Parti ve Memleket Partisi ilçe başkanları 17.00'den sonra gelen ve seçime girebilir kararı verilen listelere itiraz etti. İtiraz kabul edilirse CHP Mudanya'da seçime giremeyecek. Benzer bir olayda Manisa'da yaşandı. Özgür Özel'im memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı ve Başkan adayı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve Meclis Üyeliği listeleri 8 dakika geç teslim edilince Seçim Kurulu tarafından reddedildi.