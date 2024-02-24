Altınok, Yavaş’ı tanıtım toplantısına davet etti



Keçiören Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Turgut Altınok bu toplantıda, Başkent'e kazandırmayı planladığı önemli projeleri ve ayrıntılarını Ankaralılarla paylaşacak.



TANITIM TOPLANTISI ATO CONGRESİUM'DA

Kamuoyunun bilgilendirileceği toplantı kapsamında yapılan açıklamada ''Daha hızlı bir Başkent için ortaya koyduğumuz hedeflerimizi ve projelerimizi sizlerle paylaşmaktan, bu vesileyle bir araya gelmekten mutluluk duyacağım'' ifadeleri yer aldı.