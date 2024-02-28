AK Parti Bolu Adayı Demirkol’a yoğun ilgi

AK Parti'de 31 Mart seçimleri öncesinde saha çalışmaları dur durak bilmeden devam ederken, ilk merkez seçim ofisi açılışı Sağlık Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanı Suat Güner'in katıldığı açılışa; AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, AK Parti Bolu Kurucu İl Başkanı ve Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Eski İl Başkanı Nurettin Doğanay, Eski Özel İdare Müdürü Tahsin Akduman, Eski Merkez İlçe Başkanı ve Milletvekili Adayı Kazım Konak, il genel meclis üyesi adayları, belediye meclis üyesi adaylarının katıldığı yoğun bir kalabalık yer aldı.

Geçmişten bugüne tüm kadrolar, partinin sevilen isimleri AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un etrafında kenetlendiler ve Sağlık Mahallesi'nde çalışmalarına devam ettiler.

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, katılım ve coşkunun 31 Mart sonrasındaki zaferin de habercisi olduğunu belirterek, "Bolu her şey için hazır. Bolu'ya hizmet ve eser siyasetini getireceğiz." dedi.

Demirkol konuşmasının devamında Türkiye Yüzyılı ve AK Parti belediyeciliğine vurgu yaparak, "Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdürecek, milletimizin bize olan güveni ve desteğiyle Bolumuzu Gerçek Belediyecilik hizmetleriyle buluşturacağız." şeklinde konuştu.

31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin büyük bir başarı elde edeceğini belirten AK Parti İl Başkanı Suat Güner'de konuşmasında, "Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirler, sadece milletimizin refahı için çalışacak kadrolar, algı değil gerçek belediyecilik hizmetleri için hazırız, kararlıyız." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesildi.