Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok: Ankara’da 5 yılda yapılan kentsel dönüşüm planı yok

Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantı'na katılan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, önemli mesajlar verdi.

Altınok, Ankara'nın gittikçe geriye gittiğini ve yıllardır fuar alanının bitirilmediğini hatırlatarak, " Ankara ülkemizin kalbi, bu 5 yılda Ankara'nın ışıkları söndü. 7'de Ulus'ta hayat bitiyor, Çıkrıkçıları gezdim 6'da dükkanlar kapanıyor. Ulus bizim ticaretimizin ekonomimizin tarihimizin kültürümüzün merkezidir. Kızılay'da saat 8'de hayat bitiyor Ankara'da da 9'da bitiyor. Ankara büyük bir kasabaya dönüştü, inşallah köye dönüşmez. Şehir ekonomisi denilen bir şey vardır. Yani sadece deniz, kayak, tarih, kültür turizmi değil. Ankara'da ekonomiyi nasıl daha fazla canlandırırız? Nasıl turist getiririz? Bunu tüm yönleriyle ele almalıyız. Bir de ekonomi ve ticaret turizmi var. Bunun en önemli yatırımı fuar alanlarıdır. Öyle fuarlar var ki; yılda 7 milyon, 8 milyon, 13 milyon, 20 milyon, 30 milyon turist alan iller . İşte Ankara'daki fuar alanımız milyonlarca yerli yabancı turistin gelmesine binlerce insanımızın çalışmasına vesile olacak. Hem Ankara'mıza hem de ülkemize ciddi katkı sağlayacak bir proje. İnşallah bir yılda fuar alanımızı bitireceğiz" diye konuştu.

"BÖYLE GİDERSE ANKARA TRAFİĞİ İSTANBUL'U GEÇER"

Altınok, Ankara'daki ulaşım ve trafik probleminin de arttığına dikkat çekerek, bu anlamda projelerinin hazır olduğuna vurgu yaptı.

Altınok son 5 yılda 400 bin 2023 ise 100 bin aracın Ankara sokaklarında trafiğe girdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Son 5 yılda Ankara'ya 400 bin 2023'te ise 100 bin yeni araç girdi. 2024'te de 125 bin araç girecek. Hem trafik problemini hem ulaşım problemini metroyla çözebilirsiniz. Havaalanı yolu metrosu başta olmak üzere 80 kilometre metro projemiz var. Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı 5 yıl önce söz vermiş. Ankara'ya 58 kilometre metro yapacağım, havaalanı yolu metrosunu yapacağım diye. Ama 5 yılda 5 santim yapılan metro yok. Bir şehir planlaması vardır, bir kent planlaması vardır. Ama maalesef şu anki Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı 'ben yol yapmadım, yol yapsam trafik problemi olurdu' diyor. Bizim 75 tane kavşak projemiz var, alternatif yollar, bulvarlar yapılmazsa 2-3 yıl sonra Ankara trafiği İstanbul trafiğinden daha çileli hale gelecek. Ankara'da trafik sorununu hızlı bir şekilde çözeceğiz"

ANKARA DEPREME HAZIRLIKLI MI?

Altınok, Ankara'da 5 yılda kentsel dönüşüm projesi olmadığına, Başkent'in ulaşım ve imar planlarının yapılmadığını belirterek, "Depremden bir ders aldık mı? Hayır. Ankara'da 5 yılda yapılan kentsel dönüşüm planı yok. Ankara'nın 100 bin, 25 bin ölçekli ana nazım imar planı yok. Dahasını söyleyeyim Ulus'un imar planı yok, yani Ulus'a çivi çakamazsınız. Niye? Ruhsat alamazsın çünkü. Ankara'nın "Ulaşım Master Planı "yoktur mahkeme tarafından iptal edilmiştir. Biz geldiğimizde bu planlar yapılacak" cümlelerini kullandı.