Başkan Genç vatandaşlarla bir araya geldi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, seçim çalışmaları için gittiği Çarşıbaşı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Çarşıbaşı'nın kendilerinden beklentilerini bildiğini ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Genç, "En güzel hizmetleri, Çarşıbaşı'mızın bizden beklentilerini gece demeden gündüz demeden Ahmet Keleş başkanımla çalışarak yapacağım. Beni Çarşıbaşı'nda daha çok göreceksiniz.

Doğal gaz için bismillah deyip çalışacağız. Sahildeki balıkçılarımızın sorunlarını biliyoruz ama Çarşıbaşı'ndan girdiğimiz zaman hep karşımıza çıkan Yavuz Grup Yolu… Doğanlı'ya, Şahinli'ye kadar gitti. Allah nasip edecek Büyükşehir belediye başkanınız olarak Yavuz Grup Yolunu önce Yavuz Köyü'ne oradan da Kaldırım Obasına çıkaracağız. Kaldırım Obasında hep beraber şenliği yapacağız. Karadağ yayla yolunu da hem Vakfıkebir'le hem de Kaldırım Obasıyla birlikte Çarşıbaşı'yla buluşturacağım. Bunları yapacak gücümüz var, bunları yapacak çalışkanlığımız var, bunları yapacak gençliğimiz de var. Çalışırsak Allah nasip eder." dedi.

"ÇARŞIBAŞI'NDA YENİ BİR HİZMET DÖNEMİ BAŞLATACAĞIZ"

Başkan Genç, "Ankara'da da bunları yapacak büyük bir siyasi irade var. Bütün hizmetlerin banisi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. 15 Temmuz'dan sonra sadece seçim İttifakı değil, bir milli ittifakı, tam bağımsız Türkiye yolunda beraber yürüdüğümüz bilge lider Devlet Bahçeli bey var. Bakanlarımız var, milletvekillerimiz var. Güçlüyüz bunları yapabiliriz. Ahmet Keleş başkanımız Çarşıbaşı'mıza İskefiye'mize ne söz veriyorsa onun büyükşehirdeki destekçisi de ben olacağım. Çarşıbaşı'da, İskefiye de her zaman arkamızda durdu. Çarşıbaşı'mızda, büyükşehir şehrimizle beraber yeni bir hizmet dönemi, yeni bir hizmet yolculuğu başlasın.