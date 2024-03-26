Haberler Gündem Haberleri 'Mahzen 20' operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 26.3.2024 08:48 Son Güncelleme: 26.3.2024 09:12

'Mahzen 20' operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen 20" operasyonlarında, aralarında suç örgütü elebaşı Serdar Alp'in de bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
’Mahzen 20’ operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü, tefecilik, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu ticareti suçlarını işleyen elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertilirken 12 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertilirken 12 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün; tefecilik, tehdit, kasten yaralama, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu suçlarını işledikleri belirlendi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

12 GÖZALTI

Tunceli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında elebaşı Serdar Alp'in de bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.

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'Mahzen 20' operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı
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