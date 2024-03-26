’Mahzen 20’ operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertilirken 12 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün; tefecilik, tehdit, kasten yaralama, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu suçlarını işledikleri belirlendi.