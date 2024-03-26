’Mahzen 20’ operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü, tefecilik, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu ticareti suçlarını işleyen elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertilirken 12 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı organize suç örgütü çökertilirken 12 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün; tefecilik, tehdit, kasten yaralama, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu suçlarını işledikleri belirlendi.
12 GÖZALTI
Tunceli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında elebaşı Serdar Alp'in de bulunduğu 12 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.
Tunceli'de eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-20" operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 26, 2024
Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/WRyMsXa3vx