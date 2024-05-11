AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail’in BM temsilcisine tepki

Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğini talep eden karar tasarısı ABD ve İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Genel Kurul'da kabul edildi. Filistin'in BM'ye tam üyeliği için 9 ülkenin "hayır" oyuna karşı 143 ülke "evet" oyu verdi.

İSRAİL KARARI HAZMEDEMEDİ

Kararı hazmedemeyen İsrail'in BM Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu'ndaki Filistin konulu toplantıda karara tepki göstererek BM Anlaşmasını kürsüde parçaladı.

Çılgına dönen İsrail'in temsilcisinin onları kameralara anbean yansıdı. Erdan'ın söz konusu eylemde "BM Antlaşmasını kendi ellerinizle parçalıyorsunuz. Evet, yaptığınız şey bu." dedi.

AK PARTİ'DEN İSRAİL'İN BM TEMSİLCİSİNE TEPKİ:



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in BM temsilcisine tepki geldi.





Çelik sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:



Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunluk ile kabul edilmesi sevindirici bir gelişmedir. Buna karşılık İsrail'in BM Büyükelçisinin, Filistin kararı sonrası kürsüde kağıt öğütücü makinesiyle BM Anlaşması'nı parçalaması İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha göstermiştir.

Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu'nda Filistin halkına ve iki devletli çözüme güçlü bir şekilde destek vermesi, Ortadoğu ve dünya barışına dair uluslararası bir mutabakatı ortaya koymaktadır. Dünya milletleri BM Genel Kurulu'nda İsrail'i mahkûm ederken, buna karşı çıkanlar kurallara dayalı uluslararası düzenin karşısında konumlanarak siyasi tarihine kara leke olarak geçecek tarihi bir hata yapmıştır.

Uluslararası toplum, gelinen noktada Netanyahu hükümetinin Filistinlilere yönelik barbarca saldırganlığını sona erdirmeye dönük daha somut ve ileri adımlar atmalı; Filistin Devletinin tanınması yönünde BMGK'ya baskı yapmalıdır. Cumhurbaşkanımızın en net şekilde vurguladığı gibi haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve barbarlığı durdurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.