Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlardan öğretmenlere destek ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitimcilere yönelik son dönemde artan şiddete tepki göstermek ve öğretmenlere destek olmak amacıyla Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve diğer bakanlarla birlikte okulda bayrak törenine katılan Adalet Bakanı Tunç, öğretmenler odasında yapılan toplantıda, "Öğretmenlerimiz büyük bir fedakarlık gösteriyor. Sizlerin görevini kolaylaştırmak, daha güvenli ortamlarda görev yapmanızı sağlamak bizlerin görevi, bize düşen neyse sonuna kadar yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

EĞİTİM CAMİAMIZA YÖNELİK HER TÜRLÜ ŞİDDET, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE İHANETTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ile birlikte Ankara Atatürk Lisesini ziyaret ettik.

Bayrak törenine katılarak öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Öğretmenlerimiz, evlatlarımızı bilgili ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlayan eğitim neferleridir. Eğitim camiamıza yönelik her türlü şiddet, ülkemizin geleceğine ihanettir. Kutsal bir mesleği fedakârca yerine getiren öğretmenlerimize yönelik şiddeti önleyecek, faillere yönelik cezaları artıracak, daha caydırıcı düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Öğretmenlerimizin görevlerini en güvenli ortamlarda yürütebilmesi için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."