İzmir’de dua okunmasına izin vermeyen nikah memuru hakkında suç duyurusu

İzmir Karşıyaka'da belediyeye ait Zübeyde Hanım Nikah Salonunda kıyılacak nikah öncesi bir vatandaş dua okutmak istedi. Bunun üzerine belediyede görevli nikah memuru dua eden vatandaşa müdahale ederek mikrofonu elinden aldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde nikah memurunun "Beyefendi lütfen burası resmi daire. Biz burada resmi nikah kıyıyoruz. Dua okunmasına izin vermiyoruz. Lütfen evinizde yaparsınız." dediği duyuldu. Vatandaşın mikrofonsuz olarak dua okumaya devam etmesi üzerine bu sefer görevlilerin duayı engellemek için müziğin sesini açtığı duyuldu.

Nikaha katılmak için salonda bulunan bir vatandaş yaşananları cep telefonu ile anbean kaydetti. Sosyal medyada büyük tepkiye neden olan görüntüleri izleyenler CHP'yi ve belediye yönetimini sert bir dille eleştirdi. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, duaya izin vermeyen nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında nikah memuru, ifadeye çağrıldı. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

AVUKAT TARCAN ÜLÜK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İzmir Barosu avukatlarından Tarcan Ülük, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Ayla Ergüven Ülük'ün avukatlığını yaptığı Tarcan Ülük şikayet dilekçesinde, "Nikah töreni başlamadan önce evlenecek çiftin bilgisi ve rızası dahilinde dua okunmak istenmiş fakat orada bulunan nikah memuru tarafında dua okunması engellenmeye çalışarak TCK kapsamında suç işlenmiştir. Şöyle ki, nikah töreni için belirlenen gün ve saatte çift ve ailesi gelmiştir.

Nikah töreni öncesinde çiftin yakınları tarafından 'nikah töreni başlamadan evvel hocamız kısa bir duada bulunucak' şeklinde bilgilendirmede bulunulmuştur. Duaya başlandığı esnada orada görevli bulunan nikah memuru 'Beyefendi burası resmi daire. Biz burada resmi nikah kıyıyoruz. Dua okunmasına izin vermiyoruz. Lütfen evde yaparsınız" diyerek davetlinin önünde bulunan mikrofonu almıştır" denildi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK

Mikrofonun önünden alınmasıyla davetlinin Türkçe olarak dua etmeye devam ettiğini ve konukların da duaya eşlik ettiğini dilekçesinde anlatan Tarcan Ülük, "Bu sırada salondaki görevliler duaya engel olmak müzik açılmıştır. Salondaki tüm davetliler müzik açılmasına tepki göstermiştir. Öncelikle görevli nikah memurunun davetlinin dua okumasını engellemesi ve önünden mikrofonu alması TCK 216/3 maddesi "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alanen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde altı aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" kapsamında halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçunun unsurlarını taşımaktadır" şeklinde yazdı.

NEFRET SUÇU 3 YILA KADAR HAPİS İLE CEZALANDIRILIR

Ülük dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Ayrıca Anayasa 24. madde "Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14'üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayın ve törenler serbesttir. Tek başına veya topluca ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü içerir. Mikrofonsuz dua edilmesine karşılık müzik açılması, 'Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle, engelleyen kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" kapsamında nefret suçunun unsurlarını oluşturmuştur."

ATATÜRK TBMM'NİN AÇILIŞINI DUALARLA YAPMIŞTIR

Ülük, "Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk TBMM'nin açılışını dualar ile yapmıştır. Bu sebeple nikah memurunun duayı okunamayacağı ile ilgili uyarı ve davetliyi engellemesinin hiçbir açıklaması bulunamamaktadır. Nikah memurunun müzik açılması talimatını verenin ve müzik açan şahsın yapmış olduğu fiiller açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu, nefret suçunun unsurlarını oluşturmuştur. Bu sebeplerle şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

İzmir'de dua okunmasına izin verilmeyen nikaha soruşturma