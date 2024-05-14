3 ilde MAHZEN-44 operasyonu: Metin Singer suç örgütü çökertildi!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Edirne merkezli İstanbul ve Batman'da elebaşılığını Metin Singer'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜT SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Organize suç örgütünün, "Kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, kundaklama, araç kurşunlama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri belirlendi. Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; ruhsatsız tabancalar, 9️ adet sahte pasaport ve çok sayıda delici ve kesici delici alet ele geçirildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE, ÇETELERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" şeklinde açıklamada bulundu.