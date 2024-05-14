MİT’ten örgüte ağır darbe

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) PKK/ KCK-HPG sözde konsey yöneticilerinden 'Şevger Çiya' kod adlı Sedat Aksu'yu, Irak'ta düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen takip sonrası Sedat Aksu, beraberindeki teröristlerle birlikte nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Ayrıca, PKK/KCK terör örgütü, konumu nedeniyle Sedat Aksu'nun etkisiz hale getirildiğini uzun süre gizledi. Ancak, daha sonra teröristin etkisiz hale getirilmesini diğer üyelerine duyurdu. 'Şevger Çiya' kod adlı Sedat Aksu, örgütün kırsal kadrosuna 1998'de katıldı. 2000 yılında Şırnak ve çevresinde güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırılarda yer aldı. 2001'de Irak'ın Haftanin alanına geçti. 2004'te tekrar yurtiçine geçen Aksu, 2007 yılında eğitim almak için Irak'ın kuzeyine geçti. 2009'da Kandil'de örgüt mensuplarına eğitim verdi. 2014'te Gara'da HPG sözde konseyinde görevlendirildi. 2016'da Suriye'ye sözde sorumlu seviyede geçiş yaptı. Sedat Aksu, en son Irak'ta HPG sözde konseyi içinde yönetici düzeyinde faaliyet gösteriyordu.