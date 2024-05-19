Genç KADEM’liler Gazze için buluştu

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) gençlik oluşumu Genç KADEM ve dünya şampiyonu sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Sultanahmet Meydanı'nda Gazze için buluştu. Düzenlenen etkinliğe kazandığı 6 madalyayla Türkiye'yi gururlandıran Dünya Kung Fu Şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz, 4 kez Wushu Dünya Şampiyonu olan Zeynep Makbule Akyüz, Avrupa Wushu Şampiyonu Mehmet Demirci ve Kung Fu Balkan Şampiyonu Ravzanur Şahin de katıldı. Genç KADEM sorumlusu Hande Bilirgen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Filistinli kardeşlerimiz, İsrail tarafından yakın tarihin en büyük soykırımına uğruyor. İsrail ve destekçilerine şu mesajı veriyoruz; demir kubbeniz sizi füzelerden koruyabilir ama tarihe bebek katili olarak geçmenizi engelleyemez. Her platformda bu Siyonist vahşeti haykıracak ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi. Türkiye'de öğrenim gören Gazzeli gençler ile birçok STK'dan gençlerin katıldığı etkinlikte, Filistin bileklik yapımı, Filistin söyleşileri, Filistin mesaj köşesi ve boyama çalışması gibi faaliyetlere yer verildi.