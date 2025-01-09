İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla alay etti: Sesin çok detone

Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında Adalar'da 'azmanbüs' rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşları da azarlamayı ihmal etmedi.

Ekrem İmamoğlu, Adalar'da 'azmanbüs' rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşın sesini beğenmedi | Video

"SESİN ÇOK DETONE"



İmamoğlu, "Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone. Israrla yaptığınız bu protesto biçiminin gerçekten çok verimli bir protesto çalışması olmadığını söyleyeyim size" diyerek kendisini protesto eden vatandaşla alay etti.