Milyonluk turistik tesis çürümeye terk edildi

Ardahan merkezde, Kura Nehri'nin kıyısında muhteşem manzarasıyla dikkat çeken ve yaklaşık 15 yıl önce AK Partili Ardahan Belediyesi tarafından yaptırılan turistik tesis, yıllardır kaderine terk edilmiş durumda. Geçmişte özel sektör eliyle işletilen ve kafe olarak hizmet veren yapı, uzun süredir kapalı ve harabe halde bekliyor.Yaklaşık 7 yıldır atıl durumda olan Abdullah Gül Parkı içinde yer alan ve parkın en dikkat çeken yapısı olan bu iki katlı ahşap bina, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle her geçen gün biraz daha yok oluyor. Vatandaşlar, milyonluk yatırımın heba edilmesine büyük tepki gösterirken, CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir'in bu konudaki sessizliği eleştirilere neden oluyor.Tesisin kapanması, sadece görüntü kirliliğine değil, aynı zamanda Ardahan turizmine ve yerel ekonomiye de büyük zarar verdi. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bu alanın, yeniden hizmete açılması yönünde talepler artarken, belediyeden henüz somut bir adım atılmış değil. Ardahanlı vatandaşlar, "Bu bina sadece bir kafe değil, şehrimizin vitriniydi. Belediye neden sahip çıkmıyor?" diyerek yönetime çağrıda bulunuyor.