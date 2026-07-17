Son dakika | İşte bahis oynayan kulüp yöneticilerinin listesi! Şaşkına çeviren detaylar: Rakip takım lehine ve...

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen bahis şikesi soruşturması kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza atıldı.

Soruşturma kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden, futbol kulüplerinde yöneticilik yapan kişilere ait 2020-2026 yıllarını kapsayan bahis verileri incelendi.

YÖNETİCİLERDEN RAKİP TAKIMA BAHİS

Yapılan çalışmalarda, kulüplerinde yönetici olarak görev yaptıkları dönemde rakip takım lehine bahis oynadığı, gol içerikli bahisler (alt-üst vb.) ile oyuncu yönünden oynanan bahislerde kuponu bulunduğu tespit edildi.

17 GÖZALTI

Bu kapsamda bahis oynadığı tespit edilen şüphelilere yönelik, İstanbul merkezli 10 ilde bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 17'si yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir." dedi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde; yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması; sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz.