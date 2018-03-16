Hamileliğin şaşırtan ilk belirtisi!

Hamilelik belirtileri ne zaman başlar?

Hamileliğin erken belirtileri herkes için farklıdır. Bazı kadınlar hamileliğin ilk belirtilerini hamile kaldıktan sonraki birkaç hafta içinde hissederken bazıları birkaç ay boyunca farklı hissetmeyebilir. Hamileliğin ilk haftası, adet döneminin sonuna dayanır. Aslında henüz hamile olunmasa bile, son âdet dönemi hamileliğin ilk haftası olarak kabul edilir. Beklenen doğum tarihi, son âdet döneminin ilk günü baz alınarak hesaplanır. Bu nedenle belirti görülmeyebilen ilk birkaç hafta da 40 haftalık hamileliğe dâhildir.