Ünlü mankenin ayak numarası şaşırttı!

Kadınların en çok dert ettikleri estetik kusurlarından biri ayak numarasıdır. Buna rağmen birçok ünlü manken ve oyuncunun ayak numaralarını duyunca inanamayacaksınız. Daha da ilginci bu durumu hiç takmamaları ve bu görüntüyü saklamak gibi bir yanlışa düşmemeleridir. İşte ünlülerin ayak numaraları...
Giriş Tarihi: 25.6.2018 12:19Güncelleme Tarihi: 25.6.2018 12:19
Paris Hilton
Kim derdi ki modern çağın Barbie figürü Paris Hilton'un 43 numara ayakları var diye. Belki de dikkati hep yukarılara çekmek içindi bunca göz numarası, şatafat ve emek.