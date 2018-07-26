Her gün 1 avuç yerseniz bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

YAZ AYLARINDA DONMUŞ VİŞNENİN KIŞ AYLARINDA KULLANILMASI OLDUKÇA SAĞLIKLIDIR

Vişne fitokimyasallar (hastalıklarla mücadele eden bitki bileşikleri), antioksidanlar ve C vitamini gibi önemli besinler içermektedir. Bu küçük kırmızı meyve, kanserin önlenmesi için yararlıdır, iltihabı azaltır, kalp sağlığını geliştirir.

Yaz aylarında donmuş vişnenin kış aylarında kullanılması oldukça sağlıklıdır. Şaşırtıcı olan şey donmuş vişneler besin değerinin hiçbirini kaybetmez. Vişne, enflamasyonu kesen, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip, kalp sağlığını destekleyen ve hatta kanserle mücadele eden bileşiklerle doludur. Bu bileşikler de tümörlerin büyümesini inhibe ettiği ve kanser hücrelerini sağlıklı olanlara zarar vermeden öldürdüğü görülen, kersetin ve ellagik asittir. Bu sunmuş olduğu faydalarının yanında vişnenin kalori miktarı da oldukça düşüktür.