Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kadın Haberleri > Her gün 1 avuç yerseniz bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

Her gün 1 avuç yerseniz bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

nin faydaları, market ve pazar tezgahlarında yerini almaya başlayınca merak edilmeye başlandı. Yaz meyvelerin en çok sevilen meyvelerinden biri olan vişnenin faydalarını sizler için araştırıp, bir araya getirdik. Vişnenin faydalarını merak ediyorsanız, işte vişnenin faydaları…

Giriş Tarihi: 26.7.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 09:49
Her gün 1 avuç yerseniz bağışıklık sistemini güçlendiriyor!

YAZ AYLARINDA DONMUŞ VİŞNENİN KIŞ AYLARINDA KULLANILMASI OLDUKÇA SAĞLIKLIDIR

fitokimyasallar (hastalıklarla mücadele eden bitki bileşikleri), antioksidanlar ve C vitamini gibi önemli besinler içermektedir. Bu küçük kırmızı meyve, kanserin önlenmesi için yararlıdır, iltihabı azaltır, kalp sağlığını geliştirir.

Yaz aylarında donmuş vişnenin kış aylarında kullanılması oldukça sağlıklıdır. Şaşırtıcı olan şey donmuş vişneler besin değerinin hiçbirini kaybetmez. Vişne, enflamasyonu kesen, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip, kalp sağlığını destekleyen ve hatta kanserle mücadele eden bileşiklerle doludur. Bu bileşikler de tümörlerin büyümesini inhibe ettiği ve kanser hücrelerini sağlıklı olanlara zarar vermeden öldürdüğü görülen, kersetin ve ellagik asittir. Bu sunmuş olduğu faydalarının yanında vişnenin kalori miktarı da oldukça düşüktür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Her gün 1 avuç yerseniz bağışıklık sistemini güçlendiriyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN