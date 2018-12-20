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Kadınlarda için tehlikeli olabilir

Yapılan araştırmalara göre horlamanın kadınlarda erken kalp fonksiyon bozukluğuna yol açabileceğini söyleyen Dr. Adrian Curta ve uyku apnesi hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 14:58 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 17:30
Kadınlarda horlama kalp sağlığı için tehlikeli olabilir

Yeni bir çalışmaya göre, ve uyku apnesi, kadınlarda erken kalp fonksiyon bozukluğuna yol açabilir.

"Horlama", bir kişinin bir kesik kesik ya da homurdanarak ses çıkarırken nefes aldığı bir uyku düzenini ifade eder. Horlama, insanlar yaşlandıkça daha tehlikeli olabilir ve aynı zamanda kalp hastalığına da yol açabilir. Uyku apnesinin farklı tipleri vardır, ancak en yaygın olarak obstrüktif uyku apnesi (OSA) denir.

Bu durum, uyurken solunum düzenini etkiler, bir kişinin nefes almayı durdurmasına ve tekrar tekrar tekrar başlamasına neden olur. Yüksek sesle horlayan insanların yaklaşık yarısı OSA'ya sahiptir. OSA ortaya çıktığında, hava yolunu açık tutmaktan sorumlu olan boğazdaki kaslar aslında hava akışını engeller.

Şikago'da düzenlenen Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunulan yeni bir araştırmaya göre, IL – horlama ve OAA, kadınlarda kalp fonksiyonlarının erkeğe göre daha erken bozulmasına yol açabildiği ileri sürülmüştür.

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Kadınlarda horlama kalp sağlığı için tehlikeli olabilir
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