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Kuru fasulyenin cilde faydaları neler? maskesi nasıl yapılır?

Cildinizdeki lekeleri gidermek ve pürüzsüzleştirmek için pilavın üzerine iyi giden maskesini denediniz mi? Uzmanların son yılda yaptığı araştırmalara göre bakliyat türleri vücuda vitamin sağlarken aynı zamanda daha birçok problemi de ortan kaldırıyor. Peki kuru fasulyenin faydaları neler? Kuru fasulye maskesi nedir ve nasıl yapılır? İşte cevapları...

Giriş Tarihi: 14.2.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 16:39
Kuru fasulyenin cilde faydaları neler? Kuru fasulye maskesi nasıl yapılır?

Vitamin ve mineral bakımın vücut sağlığına oldukça faydalı olan kuru fasulyenin cildi güzelleştirmek için kullanıldığını ve bazı pahalı marka kremlerin içerisinde yer aldığını biliyor muydunuz?

İŞTE KURU FASULYENİN CİLDE FAYDALARI

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuru fasulye, cildin renk tonunu eşitleyerek, parlak bir hale gelmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda sivilceleri kurutarak cilde bakım yapan kuru fasulye, cildi nemlendirerek kuruluğu pul pul dökülmeleri giderir.

Suna Dumankaya güzellik uzmanının da önerdiği kuru fasulye maskesi, haftada 2 kez düzenli olarak uygulandığında cildi gençleştirerek adeta kusursuz bir görünüme kavuşturduğunu açıkladı.

PEKİ KURU FASULYE MASKESİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 kase haşlanmış kuru fasulye
1 tatlı kaşığı bal
1 tatlı kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Cam kasenin içerisinde kuru fasulyeleri ezin daha sonra kalan malzemeleri de ilave ederek güzelce karıştırın. Ardından hazırladığınız karışımı cildinize uygulayıp yarım saat beklettikten sonra ovalayarak cildinizden çıkartın.

Sonrasında nemlendirici uygulayarak kısa sürede farkı görebilirsiniz.

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