Kıyafetlerinizin ömrünü uzatan 8 kural!

ÇAMAŞIR MAKİNESİ HATALARI

Kir derecesini dikkate almamak

Çok kirli çamaşırlar, temiz olanlara göre ayrı bir şekilde yıkanmalıdır. Çünkü her durum için farklı bir su miktarına ihtiyacanız vardır. Eğer bu kurala uymazsanız, kıyafetlerinizn zamanlar gri veya sarı renge dönüşür ve gerçek rengini kaybeder.



Giysilerin doğru sıralanması

Uzmanlar küçük kıyafetleri büyük olanlarla birlikte yıkamayı tavsiye ediyor. Bu yöntem giysilerin makinenin içinde daha rahat bir şekilde hareket etmesini sağlar ve çamaşırlarınız daha iyi yıkanır.



