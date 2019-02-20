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ömrünü uzatan 8 kural!

Satın aldığımız birçok kıyafet kısa bir zaman sonra kalitesini, rengini ve dayanıklılığını kaybediyor. Bu durumda yeni kıyafetler satın alarak daha çok masraf etmiş oluyoruz. Peki, kıyafetlerin ömrünü uzatarak nasıl tasarruf edebiliriz? İşte ömrünü uzatmanın püf noktaları...

Giriş Tarihi: 20.2.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 17:23
Kıyafetlerinizin ömrünü uzatan 8 kural!

ÇAMAŞIR MAKİNESİ HATALARI

Kir derecesini dikkate almamak

Çok kirli çamaşırlar, temiz olanlara göre ayrı bir şekilde yıkanmalıdır. Çünkü her durum için farklı bir su miktarına ihtiyacanız vardır. Eğer bu kurala uymazsanız, kıyafetlerinizn zamanlar gri veya sarı renge dönüşür ve gerçek rengini kaybeder.

Giysilerin doğru sıralanması

Uzmanlar küçük kıyafetleri büyük olanlarla birlikte yıkamayı tavsiye ediyor. Bu yöntem giysilerin makinenin içinde daha rahat bir şekilde hareket etmesini sağlar ve çamaşırlarınız daha iyi yıkanır.

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Kıyafetlerinizin ömrünü uzatan 8 kural!
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