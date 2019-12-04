Kabak tatlısı nasıl yapılır? İşte kabak tatlısı tarifi...

KABAK TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

600 gram bal kabağı

3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

3 adet karanfil

KABAK TATLISI TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Tatlınızın özlü bir suyu olmasını isterseniz kaynarken 2-3 damla limon suyu damlatarak kıvamlandırabilirsiniz.

KABAK TATLISI TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Kabak dilimlerini pişirmeden önce toz şeker ile yaklaşık üç saat kadar bekletmeniz önerilir. Böylece şekerin tamamen eriyerek kabakla özleşmesi ve suyunu salacağı için su eklemeden de pişirilmesi sağlanabilir.

KABAK TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kabak tatlısı için yeşil ve sert kısımlarını da alacak şekilde kabuklarını soyduğunuz bal kabağını dilimledikten sonra iki parmak kalınlığında kesin.

Bol suda yıkadığınız bal kabağı dilimlerini tencereye yerleştirin. Üzerlerine toz şeker ve karanfilleri serpiştirin ve 1 saat kadar ağzı kapalı tencerede bekletin.

Kabaklar cinsine göre suyunu kısa sürede salmadıysa ilave edeceğiniz su ile bal kabaklarını orta ateşte 50 dakika kadar pişirin.

Suyunu tamamen çeken bal kabaklarını ılındıktan sonra dağılmaması için dikkatli bir şekilde servis tabağına alın.

İnce çekilmiş ceviz içi ilavesiyle servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

KABAK TATLISI TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

Cevizle servis ederek, tatlınızın lezzetine lezzet katabilirsiniz.