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Giriş Tarihi: 3.07.2026

120 binin üzerinde seyirciyle rekor kırdı

120 binin üzerinde seyirciyle rekor kırdı
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Tan Taşçı, 'Sende de Benden Var' turnesinin İstanbul etabını tamamladı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen üçüncü konser de kapalı gişe olurken, sanatçı İstanbul'da 20 gün içinde üç stadyum konserinde yaklaşık 120 binin üzerinde müzikseverle buluştu.

Konsere, sanat, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri de katıldı. İbrahim Selim, Gökhan Tepe, Semih Şentürk, Bengü Beker, Elif Buse Doğan, Mert Demirci, Yılmaz Morgül, Aydilge de Taşçı'yı izleyen isimler arasında yer aldı.

Taşçı'nın üçüncü İstanbul konseri dayanışmanın da adresi oldu. Taşçı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Çarşı Kadın Grubu tarafından hayata geçirilen "İyiliğe Kanat Aç, Eğitime Güç Kat" kampanyasına da destek verdi. Konseri izleyenler arasında bulunan Yılmaz Morgül, "Tan Taşçı son 10 yılın pop starı" dedi.

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#ELİF BUSE DOĞAN #BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ

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