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Giriş Tarihi: 13.2.2023

15 şubat akşamı, tüm ekranlar ‘tek yürek’

Tüm Türk halkı, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı, bölgeyi ve nihayetinde Türkiye’yi feraha kavuşturmak için müthiş bir dayanışma içinde. 15 Şubat Cuma günü de, tüm TV kanalları AFAD ve Kızılay’a yardım toplamak için ortak canlı yayın yapacak!

15 şubat akşamı, tüm ekranlar ‘tek yürek’
Deprem sadece 10 ilimizin ve o bölgenin insanlarının değil hepimizin ruhunda, kalbinde derin yaralar açtı. Kayıplar bizim, yaşanan acılar hepimizin! Halkımızın her bir ferdi, maddi manevi tüm imkanları zorlayarak sadece deprem bölgesini değil tüm Türkiye'yi bu sıkıntılı günlerden feraha çıkarmak için çabalıyor.

ÜNLÜ YÜZLER EKRANDA
İşte tam da bu hisle, 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlenecek yardım gecesi, tüm televizyon kanallarını bir araya getirecek. Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara yansıyacak. Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.
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15 şubat akşamı, tüm ekranlar ‘tek yürek’
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