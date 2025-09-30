2015’ten beri kutlanıyor

Dünyanın en sevilen içeceklerinden biri olan kahve, her yıl 1 Ekim'de Dünya Kahve Günü ile kutlanıyor. İlk kez 2015 yılında Uluslararası Kahve Örgütü tarafından ilan edilen gün, her yıl 1 Ekim'de dünya genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

BİR YAŞAM KÜLTÜRÜ

Kahve Günü'nün amacı, kahvenin kültürel ve sosyal önemine dikkat çekmek, üreticilerin emeklerini görünür kılmak ve adil ticaret anlayışını desteklemek. Bu özel günde kahveseverler, farklı demleme yöntemlerini deneyimliyor, kahve tadım etkinliklerine katılıyor ve yerel kahvecileri destekliyor. Uzmanlar, kahvenin sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü ve sosyalleşme aracı olduğuna vurgu yapıyor. Dünya Kahve Günü, bu yolculuğu hatırlatırken kahve severlere bir fincan kahvenin ardındaki emeği düşünme fırsatı sunuyor. Kahve Günü'nde birçok kafe ve zincir mağaza, müşterilerine ücretsiz ya da indirimli kahve ikramı yaparak kutlamalara katkıda bulunuyor.