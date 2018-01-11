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Fotoğrafı silin yoksa üflemem

Polis, oyuncu ’in aracını Mecidiyeköy’de durdurdu. Gazetecileri görünce öfkelenen oyuncu olay çıkardı: “Onlar gitmeden, fotoğraflarım silinmeden cihazı üflemem!”

Gökhan GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.1.2018
Fotoğrafı silin yoksa üflemem
Alkollü oyuncu polis çevirmesinde olay çıkardı

REDDETTİ
Söz dizisinde Ateş karakterini canlandıran Eren Vurdem, önceki gece Mecidiyeköy'deki polis kontrol noktasında durduruldu. Gazetecileri görünce alkol muayenesini reddeden oyuncu, "Gerekirse karakola giderim ama gazeteciler buradayken o cihazı üflemem" dedi.

SINIRI AŞMAMIŞ
Polisin ısrarlı tutumuyla alkolmetreyi üfleyen oyuncu, 0.11 promil alkollü çıktı. Oyuncu, bunun üzerine araçtaki sevgilisini taksiyle gönderdi. Alkol sınırını aşmadığı tespit edilen oyuncu, ardından lüks aracının gazına yüklenip "Pati çekerken resmimi çekin ki havalı çıkayım" dedi.

Gazetecilerle tartışmasını sürdüren oyuncu, iki arkadaşının ısrarıyla aracına döndü.
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