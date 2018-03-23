Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Mina Başaran'ın düğünü için yapılan tüm harcamalar...

'ın düğünü için yapılan tüm harcamalar...

Başaran Holding'e ait özel iş jeti 11 Mart'ta İran'da düştü. Dubai'den dönerken İran'da düşerek 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan uçak sı tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Düşen özel jette Melike Kuvvet, Beril Gebeş ve hostes olarak da Eda Uslu'nun görev yaptığı ortaya çıkmıştı. Düşen uçakta bulunan yolcular; , Liana Hananel, Zeynep Coşkun, Jasmin Baruh, Aslı İzmirli, Ayşe And, Sinem Akay ve Burcu Urfalı hayatlarını kaybetmişti. Uçak düşmese Mina Başaran, 14 Nisan'da 'le Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve 'nun sahne alacağı düğünle evlenecekti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bügünkü yazısında Mina Başaran’ın düğün hazırlıklarıyla ilgili bir gelişmeyi kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
BÜLENT CANKURT Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.3.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 09:30
Mina Başaran'ın düğünü için yapılan tüm harcamalar...

Herkesi yasa boğan o talihsiz yaşanmasaydı; yedi arkadaşı ve üç mürettebat ile yaşamını yitiren , 14 Nisan'da telli duvaklı gelin olacaktı. Mina, Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı ve 'nun sahneye çıkacağı görkemli düğünle, ile hayatını birleştirecekti.

İki ay önce kiralayıp dayayıp döşedikleri Bebek'teki yol yalısı dairelerinde mutlu mesut yaşayacaklardı. Ancak ne yazık ki kısmet olmadı; 11 kadın, ayın 11'inde melek olup gitti...

İSTESELER GERİ VERMEZLERDİ

Tüm Türkiye, melekler için yas tuttu ve onlara dil uzatmaya kalkan kendini bilmezlere de en sert şekilde tepki gösterdi. Türk milleti, bu konularda ne kadar hassas olduğunu yine ortaya koydu. Önceki gün Mina Başaran'ın düğününde rol alacak kişi ve kurumlarla ilgili öyle şeyler öğrendim ki, milletimle bir kez daha gurur duydum. Lafı uzatmadan öğrendiklerimi sizlerle de paylaşayım.

Son dakika: Mina Başaran'ın cenaze töreni! Son yolculuğuna uğurlandı

Çırağan Sarayı, 500 kişilik düğün için aldığı yüklü kaporanın tamamını, hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen iade etmiş. Kenan Doğulu, peşin aldığı parasının tamamını menajeriyle aileye göndermiş. Mina Başaran ve Murat Gezer'in anneleri ve yakın akrabaları düğün kıyafetlerini Vakko ve Beymen'den almış.

Mina başaran ve arkadaşları son yolculuklarına uğurlandı

Her iki marka da kendilerinden düğün kıyafeti alan herkesi tek tek arayıp kıyafetleri iade edebileceklerini ve paralarını geri alabileceklerini söylemiş. Çiftin iki ay önce kiraladıkları yol yalısı dairenin sahibi de aynı hassasiyeti göstermiş ve kontrat gereği 10 aylık kirayı alabilecekken aileye "Evi istediğiniz zaman boşaltabilirsiniz, kira falan da istemiyorum" demiş. Vallahi ne desem bilmiyorum, bunlar sadece Türkiye'de olur, hepsine kocaman bravo.

Mina Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer yürekleri sızlattı Burcu Urfalı’nın eşi ise…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mina Başaran'ın düğünü için yapılan tüm harcamalar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN