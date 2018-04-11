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‘Polisimizle gurur duyuyoruz’

Ünlüler, ’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümünü da paylaştıkları mesajlarla kutladı.

MERVE YURTYAPAN
MERVE YURTYAPAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
‘Polisimizle gurur duyuyoruz’

Sanat dünyasının ünlü isimleri, önceki gün 'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle da mesajlar yayınladı. İşte polislerle bir araya gelip hatıra fotoğrafı da çektiren ünlülerin paylaşımları:
Seda Sayan: "Türk Polis Teşkilatımız'ın 173'üncü yıldönümünü kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Allah sizin eksikliğini göstermesin. Allah yar ve yardımcınız olsun."
Cengiz Kurtoğlu: "Cumhuriyetimizin onurlu polis teşkilatımızın 173'üncü yıl dönümünü ben de şerefle kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin."
Şahan Gökbakar: "Osmangazi Köprüsü girişindeki polis abilerimizle hatıra fotoğrafı çektirdim. Allah tüm polislerimize kolaylık versin."
Altay: "Huzur ve güvenliğimiz için her zaman ve her şartta fedakarca görevini yerine getiren Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluş yıl dönümünü ve polislerin Polis Haftası'nı kutluyorum."
Berdan Mardini: "Görevini kötüye kullanmayan ve bizler için canını dahi veren bütün polislerimize minnettarım."
Alişan: "Tüm polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Allah polislerimizin yanında olsun.

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