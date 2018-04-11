‘Polisimizle gurur duyuyoruz’

Sanat dünyasının ünlü isimleri, önceki gün Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medyada mesajlar yayınladı. İşte polislerle bir araya gelip hatıra fotoğrafı da çektiren ünlülerin paylaşımları:

Seda Sayan: "Türk Polis Teşkilatımız'ın 173'üncü yıldönümünü kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz. Allah sizin eksikliğini göstermesin. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Cengiz Kurtoğlu: "Cumhuriyetimizin onurlu polis teşkilatımızın 173'üncü yıl dönümünü ben de şerefle kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin."

Şahan Gökbakar: "Osmangazi Köprüsü girişindeki polis abilerimizle hatıra fotoğrafı çektirdim. Allah tüm polislerimize kolaylık versin."

Altay: "Huzur ve güvenliğimiz için her zaman ve her şartta fedakarca görevini yerine getiren Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluş yıl dönümünü ve polislerin Polis Haftası'nı kutluyorum."

Berdan Mardini: "Görevini kötüye kullanmayan ve bizler için canını dahi veren bütün polislerimize minnettarım."

Alişan: "Tüm polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Allah polislerimizin yanında olsun.

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