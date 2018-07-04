Sıcak daha da sıcak olacak

KOCA BEBEK
ÇOCUKLARI Kuzey ve Uzay ile Bodrum
tatiline çıkan Çağla Şıkel, Gölköy'deki Flamm Beach'te neşeli saatler geçirdi. Çocukluk günlerine geri dönen Şıkel, oğullarıyla böyle şakalaştı. KUĞU KADIN
AİLESİYLE tatile çıkan Hande Acar da deniz yatağına binen çoçuklarına özendi. Acar, kuğuyla sefa yaptı.
KARADENİZ KOVBOYU KARİYERİNİ
Rusya'da noktalayan Karadeniz
li futbolcu Gökdeniz Karadeniz, şapkasıyla kendisini güneşten korudu. Futbolcu bir ara arkadaşıyla tavla oynadı. ADANA'DAN BODRUM'A ADANA
'DA yaşayan Yeliz Yeşilmen
, oğlu Birbey'le Bodrum Gölköy'e tatile gitti. Kilim desenli çantasıyla plaja inen Yeşilmen, oğluyla zaman geçirdi. UZUN UZUN TATİL
OYUNCU Şoray Uzun
, ailesiyle tatile çıktı. Uzun, tüm günü denizde yüzerek geçirdi AŞK SEFASI
CEM
Belevi, sezonun yorgunluğunu, oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz ile Göcek'te atıyor.