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Sıcak daha da sıcak olacak

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018
Sıcak daha da sıcak olacak
KOCA BEBEK
ÇOCUKLARI Kuzey ve Uzay ile tatiline çıkan Çağla Şıkel, Gölköy'deki Flamm Beach'te neşeli saatler geçirdi. Çocukluk günlerine geri dönen Şıkel, oğullarıyla böyle şakalaştı.

KUĞU KADIN
AİLESİYLE tatile çıkan Hande Acar da deniz yatağına binen çoçuklarına özendi. Acar, kuğuyla sefa yaptı.

KARADENİZ KOVBOYU KARİYERİNİ
Rusya'da noktalayan li futbolcu Gökdeniz Karadeniz, şapkasıyla kendisini güneşten korudu. Futbolcu bir ara arkadaşıyla tavla oynadı.

ADANA'DAN BODRUM'A
'DA yaşayan , oğlu Birbey'le Bodrum Gölköy'e tatile gitti. Kilim desenli çantasıyla plaja inen Yeşilmen, oğluyla zaman geçirdi.

UZUN UZUN TATİL
OYUNCU , ailesiyle tatile çıktı. Uzun, tüm günü denizde yüzerek geçirdi

AŞK SEFASI
CEM Belevi, sezonun yorgunluğunu, oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz ile Göcek'te atıyor.
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Sıcak daha da sıcak olacak
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