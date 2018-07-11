Görkemli nişan davetinde buluştular

Kam
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Çağla Baykam ve BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, önceki gün Baykam Ailesi'nin Ankara
'da bulunan villasının bahçesinde gerçekleşen ihtişamlı nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Londra'da romantik bir evlilik teklifi ile mutluluklarını taçlandıran Baykam ve Bezci çifti, TOBB
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
'nun kız isteme seremonisi ile aşklarını ailelerinin huzurunda resmiyete dökmüştü. Görkemli nişan törenine genç çift enerjileri ile damga vururken, Dünya Sanat Birlikleri Başkanı Bedri Baykam'ın nişan kurdelesini kesip nişan yüzüklerini takarken yaptığı sıcak konuşma da konuklara duygusal anlar yaşattı. Nişan töreni için hazırlanan göz alıcı gecede davetliler, melek kostümlü kemancılar tarafından karşılandı. Piyano ve keman şovu eşliğinde sunulan akşam yemeğinin ardından ise konuklar orkestra, dans şovları ve havai fişek gösterileri ile devam eden renkli gecede keyifli anlar yaşadı. Çift, dört katlı pastayı da birlikte kesti.