25 yıl sonra o sırada

Geçtiğimiz günlerde Bitlis
'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanışında konser veren Ebru Yaşar
, performansı sonrası kentten hemen ayrılmadı. Yaşar, eski evini ve 25 yıl önce mezun olduğu Bitlis Lisesi
'ni de ziyaret etti. Şarkıcı, çocukluğunun ve ilk gençlik yıllarının geçtiği Bitlis'te okul arkadaşlarıyla birlikte anılarını tazeledi. Yaşar, sabah saatlerinde soluğu, babasını memuriyetinden dolayı üç yılını geçirdiği kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bitlis Lisesi'nde aldı. Yaşar'ı burada sınıf arkadaşı ve okul müdürü karşıladı. Okul arkadaşına sarılıp bir süre sohbet eden Yaşar, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte okulunu gezdi. Duygularını kelimelerle anlatamayacağını belirten Yaşar, şöyle konuştu: "Yıllar sonra, hayallerime kavuşmuş olarak bu sıralarda oturuyorum... İyi ki babam emniyet müdürüymüş, iyi ki gezmişim. Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunduğum için mutluyum. aHer memleketten insanlar tanıdım. Bu şahane bir duygu."