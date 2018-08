BUGÜN NELER OLDU

Ünlüyorumcu Nükhet Duru , geçtiğimiz günlerde Off Gümüşlük'te konser veren Birsen Tezer 'e sürpriz yaptı. Mekana izleyici olarak giden Duru, Tezer'e sahnede eşlik etti. İkili, beraber 'Melankoli' ve 'Beni Benimle Bırak' parçalarını seslendirdi. Duru; 18 Ağustos'ta Off Gümüşlük'te, 19 Ağustos'ta Sign by Ersan'da, 23 Ağustos'ta Limak Kıbrıs Deluxe Hotel'de, 1 Eylül'de İzmir 'de, 3 Eylül'de ise Bodrum 'da hayranlarıyla buluşacak.