Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Etraf paparazzi kaynıyor hanım!

Etraf paparazzi kaynıyor hanım!

eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile eşi ’nin tatili devam ediyor. Torba açıklarında demirli teknenin etrafını paparazziler sardı, her şeyden habersiz güneşlenen Bruni’yi eşi Sarkozy ikaz etti

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Etraf paparazzi kaynıyor hanım!

BRUNİ GÜNEŞLENMEYE DEVAM ETTİ

, eşi ve 17 yaşındaki üvey oğlu Aurelien Enthoven, önceki gün Blue Scorpion adlı 50 metrelik tekneyle koylarını turladı. Tekne, Torba açıklarında demirleyince aile, güneşlendi. O sırada üçlünün etrafını paparazziler sardı. Bir ara Sarkozy, durumdan eşini haberdar etti. Bruni durumdan rahatsız olsa da güneşlenmeye devam etti.

HUZUR BULDUĞU YERDE

Sosyetenin ünlü ismi Sinem Yıldırım, bayram tatili için Çeşme'yi seçti. Yıldırım, 'Huzur bulduğum yerdeyim' diye paylaşım yaptı.

FASO FİSO KAPIŞ KAPIŞ

Teoman, hayatını anlattığı Fasa Fiso adlı kitabın 15'inci baskıyı yaptığını açıkladı ve ekledi: "Artık amacım yetenekli gençlere destek olmak."

HADİ CANIM HADİ

Birce Akalay, Bodrum'da görüntülendi. Ünlü oyuncu, kuzeni Barış Murat Yağcı'nın kendisi için söylediği "Psikolojisi iyi değil" sözleri hatırlatılınca kızdı: "Hadi arkadaşlar hadi! İşim var."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Etraf paparazzi kaynıyor hanım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN