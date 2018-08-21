Etraf paparazzi kaynıyor hanım!

BRUNİ GÜNEŞLENMEYE DEVAM ETTİ



Nicolas Sarkozy, eşi Carla Bruni ve 17 yaşındaki üvey oğlu Aurelien Enthoven, önceki gün Blue Scorpion adlı 50 metrelik tekneyle Bodrum koylarını turladı. Tekne, Torba açıklarında demirleyince aile, güneşlendi. O sırada üçlünün etrafını paparazziler sardı. Bir ara Sarkozy, durumdan eşini haberdar etti. Bruni durumdan rahatsız olsa da güneşlenmeye devam etti.

HUZUR BULDUĞU YERDE

Sosyetenin ünlü ismi Sinem Yıldırım, bayram tatili için Çeşme'yi seçti. Yıldırım, 'Huzur bulduğum yerdeyim' diye paylaşım yaptı.

FASO FİSO KAPIŞ KAPIŞ

Teoman, hayatını anlattığı Fasa Fiso adlı kitabın 15'inci baskıyı yaptığını açıkladı ve ekledi: "Artık amacım yetenekli gençlere destek olmak."

HADİ CANIM HADİ

Birce Akalay, Bodrum'da görüntülendi. Ünlü oyuncu, kuzeni Barış Murat Yağcı'nın kendisi için söylediği "Psikolojisi iyi değil" sözleri hatırlatılınca kızdı: "Hadi arkadaşlar hadi! İşim var."