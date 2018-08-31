Yeni Türkü
'nün solisti Derya Köroğlu
, geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık
'a verdiği röportajı, yayınlandığı gün mahalle baskısı yüzünden inkar etmişti. Ünlü şarkıcı, söylediklerinin cımbızlandığını ve çarpıtıldığını iddia etmişti. Köroğlu'nun mahalle baskısı yüzünden söylediklerinin arkasında durmamasına tepkiler çığ gibi büyüdü. Köroğlu'nu eleştirenlere ünlü sanatçı Yavuz Bingöl
de katıldı. '10 SEÇIİMDE YENİLGİYE UĞRADILAR'
Bingöl; Köroğlu'nun CHP
hakkında yaptığı açıklamaların doğru olduğunu, bu sözlerinin arkasında durması gerektiğini belirtip şöyle konuştu: "Ne kadar güzel söylemiş Derya Köroğlu. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış. Daha ne kadar değerlerini kaybedecekler farkında değiller. Partiyi yönetemeyenler, ülkeyi nasıl yönetecekler hiç anlamış değilim zaten. 10 seçimden yenilgiyle çıktılar. Asıl sorun şu: CHP'nin solu, benim sağıma denk geliyor." Derya Köroğlu, röportaj sırasında yaptığı "CHP'ye sitemimiz çok büyük. CHP artık Atatürk'ün partisi değil" açıklamasının yayınlanmamasını rica etmiş, Tuba Kalçık o bölümleri röportajdan çıkarmıştı. Köroğlu'nun "Sözlerimi çarpıttılar" açıklamasının ardından röportajın deşifresi Sabah. com.tr'de yayınlanınca tartışma noktalandı.