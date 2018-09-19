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ile yıllar sonra aynı karede

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'la görüşen ve , yıllar sonra birlikte kameralar karşısına geçti.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018 18:36 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 18:38
Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar yıllar sonra aynı karede

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 'daki çalışma ofisinde, yapımcılar Necati Akpınar, Timur Savcı, ile ve 'la bir araya geldi. Ersoy, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleriyle, yaklaşık 1 saat görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, sektörün genel sorunları ve yapılabilecekler değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, görüşmede, sinema sektörünün için çok önemli olduğunu vurguladı. Ersoy, yapımcılara, oyunculara ve sektörün tüm bileşenlerine bakanlık olarak gerekli desteği vereceklerini kaydetti. , ayrıca sadece sinema değil, kültür ve sanat dünyasının diğer tüm alanlarına da gereken hassasiyetin gösterileceğini dile getirdi.

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Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar yıllar sonra aynı karede
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