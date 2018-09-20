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Yeniden boşandı

’ın kızı ,eşi ’a açtığı boşanma davasından feragat etmişti. Ancak çift, iki ay sonra yeniden boşandı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
Yeniden boşandı
Eski Fenerbahçe Başkanı 'ın kızı , Temmuz 2017'de dünyaevine girdiği işadamı sevgilisi 'in kendisini aldattığını iddia etmiş ve geçtiğimiz aylarda Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurup boşanma isteğini dile getirmişti. Bakırköy Aile Mahkemesi'nde 19 Temmuz günü görülen duruşmada, mahkeme tarafların boşanmasına karar vermişti. Eda Aşık, mahkemenin boşanma kararının ardından eşiyle uzlaşmaya varmış, ardından davadan feragat ederek boşanmanın iptalini istemişti. Eda Aşık, yaklaşık iki ay sonra şaşırtıcı bir hamle yaptı. Bu kez İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Aşık, Özen'le evliliğini yeniden sonlandırmak istedi. Dün, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada, anlaşma protokolü imzalayan çift, yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Protokol gereği çift, birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.
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