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engelli hayranıyla film setinde buluştu

’nın Karacabey ilçesinde longoz ormanlarında 6’nın çekimlerine devam eden , filim setinde engelli hayranıyla buluştu.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 19:00 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 19:27
Şahan Gökbakar engelli hayranıyla film setinde buluştu

'nın Karacabey ilçesinde longoz ormanlarında 6'nın çekimlerine devam eden , filim setinde engelli hayranıyla buluştu. Karacabey Belediye Başkanı 'ın arzusu üzerine olan 48 yaşındaki ile buluşan Şahan Gökbakar takdir topladı.

Şahan Gökbakar, engelli hayranıyla film setinde buluştu

Recep İvedik 6 çekimlerinin yapıldığı filmin setine giden Tuğba Yörür'ün ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğu görüldü. Başkan Ali Özkan, "Tuğba kardeşimiz kendisini çok görmek istediğini bize ifade etti. Biz de değerli sanatçımız Şahan Gökbakar'a bunu ilettik. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Tuğba kardeşimiz de çok mutlu oldu. Bu hassasiyetinden dolayı Şahan Gökbakar'a teşekkür ediyorum" dedi. Şahan Gökbakar'da, "Mutlu edebildiysek ne mutlu. Başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı. Ziyaretten sonra Şahan Gökbakar doğuştan engelli olan Tuğba Yörür ile fotoğraf çektirdi.

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Şahan Gökbakar engelli hayranıyla film setinde buluştu
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