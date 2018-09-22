Yazarlarla okurları buluşuyor

D&R, tüm Türkiye
'de düzenlediği imza günleri kapsamında birbirinden ünlü yazarları sevenleriyle bir araya getiriyor. Murat Menteş, yeni kitabı 'Antika Titanik'in bugün D&R Akasya'da, yarın ise D&R Kanyon'da gerçekleşecek imza günlerinde sevenleri ile buluşacak. Yarın ayrıca Prof. Emre Kongar 'Nutuk' kitabını D&R İstmarina'da, İlhami Sidar ise bir öğretmenin hikayesini anlattığı 'Başka Gökyüzü' adlı kitabını D&R Diyarbakır
Ceylan Karavil'de imzalayacak. Sarah Jio, dünyada ilk kez Türkiye'de yayınlanan kitabı 'Paris'ten Çiçeklerle'yi D&R Akasya ve İstinyePark'ta imzalarken, aynı gün D&R İstinyePark'ta bir de söyleşi gerçekleştirecek.