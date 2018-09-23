Bursa'nın Karacabey ilçesinde longoz ormanlarında Recep İvedik 6'nın çekimlerine devam eden Şahan Gökbakar, filim setinde engelli hayranıyla buluştu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın arzusu üzerine doğuştan engelli olan 48 yaşındaki Tuğba Yörür ile buluşan Şahan Gökbakar takdir topladı.

Şahan Gökbakar, engelli hayranıyla film setinde buluştu

Recep İvedik 6 çekimlerinin yapıldığı filmin setine giden Tuğba Yörür'ün ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğu görüldü. Başkan Ali Özkan, "Tuğba kardeşimiz kendisini çok görmek istediğini bize ifade etti. Biz de değerli sanatçımız Şahan Gökbakar'a bunu ilettik. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Tuğba kardeşimiz de çok mutlu oldu. Bu hassasiyetinden dolayı Şahan Gökbakar'a teşekkür ediyorum" dedi. Şahan Gökbakar'da, "Mutlu edebildiysek ne mutlu. Başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı. Ziyaretten sonra Şahan Gökbakar doğuştan engelli olan Tuğba Yörür ile fotoğraf çektirdi.