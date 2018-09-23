Serseri değil ama maceracıyım

Yola çıktığında kendisini sunucu olarak tanıdık ama çok geçmeden güzelliği ve yeteneği sayesinde televizyon dizilerinde de izlemeye başladık. Bu sezon atv dizisi 'Aşk ve Mavi'nin kadrosuna tefeci 'Yüksel Karahan
' rolüyle dahil olan Seda Akman
ile çekimlerin yapıldığı Ürgüp'te buluştuk...
¦ Kütahya'ya, "Çocukluğum ve ilk aşkım", sonrasında yaşadığınız Ankara'ya, "Gençliğim ve özgürlüğüm", İstanbul'a da "Hayatın kendisi" demişsiniz. Nasıl bir hayattı sizinki?
Beni ben yapan birçok mücadele, tecrübe ve güzellikler var. Küçük bir şehirde doğarak İstanbul
'a kadar devam eden bir hayat hikayesi. İyi ki doğmuşum, iyi ki yaşıyorum, 'İyi ki ailem, iyi ki arkadaşlarım var' dedirten bir hayatım var. MÜZİKLE İLGİLİYİM
¦ Oyuncu olarak markalaşmadan önce müzik kanallarında sunuculuk yaparak kariyerinize başladınız. Bu seçiminizin nedeni müzik tutkunuz olabilir mi?
Markalaşma kelime anlamı
olarak bana iddialı geldi
açıkçası ama evet, müzikle
yakından ilgiliyim. O
dönemde sunuculuk yapmak
istiyordum. NumberOne
TV'den gelen teklif cazipti.
¦ Uğur Yücel tarafından keşfedildiğinize dair şehir efsaneleri var. Eğer doğruysa, kendisiyle karşılaşmamış olsaydınız kariyerinizin seyri nasıl olurdu?
Doğru; hem Uğur Yücel
,
hem de menajerim Renda
Güner, oyunculuğa başlamama
vesile oldu. Bunu düşünmedim,
düşünsem benim
için zaman kaybı olurdu.
¦ Magazinden uzak olduğunuz için sizin gerçek kişiliğinizi pek tanımadık. Herhangi bir projede canlandırdığınız karakterlere benzeyen taraflarınız var mı?
Elbette, benzer özelliklere
sahip olduğum karakterler
oldu. Fakat hayata bakış
açılarımız farklı olduğu için
oynadığım karakterlere benzediğimi
söyleyemeyeceğim.
¦ Naif bir tavrınız var ama bu sakin yaradılışın içinde serseri bir yan da vardır diye düşünüyorum...
Serseri değil de maceracı
diyelim. Hayatı, yaşamayı
seviyorum. Tekdüze bir
hayat, benim için sadece can
sıkıntısı anlamına geliyor.
¦ Hayatınızın 'olgunluk' evresinde olduğunuzu söylemişsiniz. Bu dönemde aile kuramama gibi kaygılarınız oluyor mu?
Hayır, olmuyor.
¦ Belki, 'Bekarlık sultanlıktır' diyenlerdensiniz ama ya çocuk meselesi?
Çocuk tek başıma isteyebileceğim
bir şey değil maalesef.
Hayatıma giren biri
olursa birlikte vereceğimiz
bir karar olur.
¦ Bol bol fotoğraf çekiyormuşsunuz. Bu macera nasıl başladı?
Fotoğraf
çekmeyi
çocukluğumdan
beri çok
severim. Bundan
birkaç yıl
önce de fotoğrafçı
bir arkadaşımdan
eğitim
aldım ve
bu yolda kolları
sıvadım. TEMİZLİK BANA İYİ GELİR
¦ 'Aşk ve Mavi'ye dahil oldunuz. İlerleyen bölümlerde daha iyi tanıyacağız belki ama canlandırdığınız karakterden bahsedebilir misiniz?
'Yüksel Karahan'; doğar
doğmaz annesini kaybetmiş,
annesinin ölümünden
sonra da babası onu yetimhaneye
göndermiş. 18 yaşında
yetimhaneden ayrılan 'Yüksel',
sokaklarda yaşamaya
başlamış. O yıllarda tefecilik
yapan kocasıyla tanışmış.
Sokaklarda yaşamak yerine
bu adamla evlenmeyi tercih
etmiş. Kocasının ölümünden
sonra da tefecilik yapmaya
kendisi devam etmiş. Hayat
ona adil davranmadığı için
'Yüksel' de hayattan ve ona
karşı gelen herkesten intikam
almaya başlamış.
¦ "İlk kez şehir dışında bir dizi çekiyorum" demişsiniz. Ürgüp'te çekilen bir işte yer almak beklentilerinizi karşıladı mı?
Çok mutluyum. Buranın
enerjisi, insanı, doğası
bana iyi geliyor. Müthiş bir
deneyim. İstanbul trafiğinde
sete gitmek için minimum
bir saatinizin yolda geçtiğini
düşünürsek, burada kendime
ayıracak zaman açısından
epey kardayım.
¦ Ev işleri ve mutfak konusunda da iyi olduğunuzu duyduk...
Bu yönümü, 18 yaşımda
ailemden ayrı yaşamaya başladığımda
keşfettim. Yemek
yapmak, evimi temizlemek,
arkadaşlarımı ağırlamak bana
kendimi çok iyi hissettiriyor.
¦ Kapadokya'da spora vakit ayırabiliyor musunuz?
Tabii ki! Gün batımı ve
gün doğumu burada efsane
oluyor. O saatlerde yürüyüş
yapmak bana iyi geliyor. Haftada
iki-üç gün egzersiz yapıyorum.
İstanbul'da da tenis
oynuyorum. BENİM GİTTİĞİM YERLERDE GAZETECİLER OLMUYOR
¦ Magazinden uzak olmanızın sebebi var mı?
Hayat tarzı diyelim;
magazinden özellikle uzak
durmuyorum. Sanırım
benim gittiğim yerlere pek
magazin gelmiyor.
¦ Siz de mutlaka acılar yaşamışsınızdır. Acılarınızla yüzleşecek kadar güçlü olabildiniz mi?
Başıma gelen her neyse
onun bir sebebi olduğunu
düşünüyorum. Eğer
bu yaşadığım duygu bir
acı ise onu kabullenip bu
deneyimlerin de mutluluğa
dönüştüğünü gördüm. ÜRGÜP'ÜN YERLİSİ GİBİ YAŞAMAK İÇİN MAĞARA EVDE KALIYORUM
¦ Ürgüp'ün de tarihi muhakkak sizi cezbetmiştir. Hatta otelde kalmak yerine, kendinize mağara bir ev tutmuşsunuz. Tüm bunlar sizin için nasıl bir deneyim oldu?
Bilmediğim yerlere gittiğimde oranın yerlisi gibi yaşamayı tercih ediyorum. O yüzden ev tuttum. Otelde kalsaydım eğer, kendimi misafir gibi hissedecektim. Gerçekten çok şanslıyım, tam da istediğim gibi buranın ruhuna uygun mağara bir ev buldum. Mumlarımı yakıp müzik dinleyip kitap okuyorum. Sabah uyanıyorum, kahvemi hazırlayıp avluda kuş seslerini dinliyorum. Burada olmak başka bir zamanda olmak gibi... HAYATIN GERÇEKLERİYLE YÜZLEŞMEK İÇİN FOTOĞRAF ÇEKİYORUM
¦ Fotoğraf çekmek için Myanmar, Vietnam, Kamboçya gibi Güneydoğu Asya ülkelerine gitmişsiniz. Neden hep yokluğun ve acıların bol yaşandığı yerleri seçiyorsunuz?
Hayatın gerçekleriyle yüzleşmek,
hakikati fotoğraflamak ve masumiyeti
hatırlamak için...
¦ Bir oyuncu olarak empati duygunuz yüksektir; bu ülkelere giderek, dezavantajlı yaşamlara tanık olmak psikolojinizi olumsuz etkilemiyor mu?
Tam aksine çok daha iyi hislerle
evime döndüm. Orada yaşayan insanların
bizden çok daha az şeye sahip
olup çok daha mutlu olduklarını gördüm.
İnsan olarak bana daha çok şükretmeyi
ve azla yetinmeyi öğretti.