Sinan geldi Hande kaçtı

Hande Yener
, önceki akşam Akmerkez'deki Serafina'da arkadaşlarıyla buluştu. Koyu bir sohbete dalan ünlü şarkıcı, eski sevgilisi Sinan Akçıl
'ın içeriye girmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Yener'i görmezden gelen Akçıl, yan masadaki arkadaşlarının yanına oturdu. Ex aşıklar, yoğun çabalarına rağmen aynı kareye girmekten kurtulamadı. Akçıl ile pişti olan Yener, beş dakika içinde mekanı arka kapıdan terk etti. İçeride iki saat daha kalan Akçıl ise çıkışta soruları yanıtladı. Ünlü müzisyen, Yener'in mekanı terk etmesiyle ilgili "Klasik Hande" yorumunu yaptı. LASTİĞİ PATLADI
Mekana Maserati Ghibli model aracıyla gelen ve lüks otomobilinden indiği sırada arka lastiğin patlak olduğunu fark eden Akçıl, "Nasıl patladığını anlamadım, yeni fark ediyorum" dedi.