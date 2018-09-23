Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Sinan geldi Hande kaçtı

Sinan geldi Hande kaçtı

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
Sinan geldi Hande kaçtı
, önceki akşam Akmerkez'deki Serafina'da arkadaşlarıyla buluştu. Koyu bir sohbete dalan ünlü şarkıcı, eski sevgilisi 'ın içeriye girmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Yener'i görmezden gelen Akçıl, yan masadaki arkadaşlarının yanına oturdu. Ex aşıklar, yoğun çabalarına rağmen aynı kareye girmekten kurtulamadı. Akçıl ile pişti olan Yener, beş dakika içinde mekanı arka kapıdan terk etti. İçeride iki saat daha kalan Akçıl ise çıkışta soruları yanıtladı. Ünlü müzisyen, Yener'in mekanı terk etmesiyle ilgili "Klasik Hande" yorumunu yaptı.

LASTİĞİ PATLADI
Mekana Maserati Ghibli model aracıyla gelen ve lüks otomobilinden indiği sırada arka lastiğin patlak olduğunu fark eden Akçıl, "Nasıl patladığını anlamadım, yeni fark ediyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sinan geldi Hande kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN