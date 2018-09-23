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Ünlü oyuncu ’un acı günü

Ünlü oyuncu ’un eşi , ’da özel bir hastanede hayatını kaybetti.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018 23:41
Bir çok filimde ve dizide oynayan ünlü oyuncu 'un eşi , 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun eşi yaklaşık 1 ay önce özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaşlılıktan dolayı genel durum bozukluğu olduğu öğrenilen İnci Kalyon, 3 hafta önce yoğum bakıma alınmıştı. 1 aydır yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncunun eşi İnci Kalyon, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
İnci Kalyon'un Salı günü ikindi namazı sonrası Torba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
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Ünlü oyuncu Salih Kalyon’un acı günü
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