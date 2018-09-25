Düğün için oteli kapattılar

Oyuncu Buğra Gülsoy
, uzun süredir birlikte olduğu Nilüfer Gürbüz
'le önceki akşam Şile Casa Lavanda'da gerçekleşen törenle evlendi. 100 kişilik düğüne; Serhat Teoman- Leyla Feray, Özge Özpirinçci- Burak Yamantürk, Berrak Tüzünataç-Birkan Sokullu, Dolunay Soysert
, Çağlar Çorumlu, Selin Şekerci, Gupse Özay, Eda Ece ve Acun Ilıcalı gibi isimler katıldı. Damat Gülsoy ile üç aylık hamile olduğu söylenen gelin Gürbüz, gazetecilerin sorularını yanıtlamamak için köşe kapmaca oynadı. 14 odalı otelin, Gürbüz-Gülsoy çifti tarafından kapatıldığı öğrenildi.