‘Gaffur’a herkes çok kızacak

Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı
ve Burak Sağyaşar
'ın üstlendiği atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da oyuncu Bülent Polat, 'Gaffur Taşkın' rolüyle ekrana geliyor. Oyuncu, gücün hüküm sürdüğü bir aile çiftliğinin ve o çiftliğe yolu düşen iki aşığın hikayesini anlatan dizide, çiftliğin iş bitirici kahyasını canlandırıyor. Dizinin tehlikeli ve tekinsiz karakterine heyet veren Polat, yeni sezonun her perşembe ekrana gelen iddialı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da seyirciyi bir hayli kızdıracak!