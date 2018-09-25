‘Operasyon ve silah Tekno Cem eğitimi aldım’

Atv'nin yeni dizisi 'Can Kırıkları
'nın başrol oyuncusu Seçkin Özdemir
, seyirci karşısına başkomiser rolüyle çıkmaya hazırlanıyor. Rolü için operasyon ve silah eğitimi aldığını söyleyen Özdemir, "Operasyon ve silah eğitiminin yanı sıra 'Aslan'ın hayata bakışını çözümleyip o hayatı yaşayarak rolüme adapte oldum. Oyuncu koçum Çetin Sarıkartal bana destek oldu" dedi. Özdemir, dizi teklifini kabul etme nedenini şöyle anlattı: "Aslan'ın karakteristik yapısı ve hikayenin etkileyiciliği benim bu işte olmak istememi sağlayan önemli faktörler oldu." Dizide Özdemir'in yanı sıra Hande Doğandemir
, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy
, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.