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‘Operasyon ve silah Tekno Cem eğitimi aldım’

, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile daha yayınlanmadan dikkat çeken‘ ’nda ‘Aslan’ komiseri canlandıracak

Giriş Tarihi: 25.9.2018
‘Operasyon ve silah Tekno Cem eğitimi aldım’
Atv'nin yeni dizisi ''nın başrol oyuncusu , seyirci karşısına başkomiser rolüyle çıkmaya hazırlanıyor. Rolü için operasyon ve silah eğitimi aldığını söyleyen Özdemir, "Operasyon ve silah eğitiminin yanı sıra 'Aslan'ın hayata bakışını çözümleyip o hayatı yaşayarak rolüme adapte oldum. Oyuncu koçum Çetin Sarıkartal bana destek oldu" dedi. Özdemir, dizi teklifini kabul etme nedenini şöyle anlattı: "Aslan'ın karakteristik yapısı ve hikayenin etkileyiciliği benim bu işte olmak istememi sağlayan önemli faktörler oldu." Dizide Özdemir'in yanı sıra , Funda Eryiğit, , Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.
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‘Operasyon ve silah Tekno Cem eğitimi aldım’
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