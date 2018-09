Ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu’ndan iyi haber

BUGÜN NELER OLDU

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu 'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, "Stent takıldı ve şu an yoğun bakımda ama şuuru açık, sohbet ediyor keyfi yerinde" dedi.Sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle Kadıköy'de bulunan Dr. Siyami Hersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sanatçı Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kalbinde bulunan damarların tıkandığı tespit edilen Topaloğlu'na anjiyo yapılıp stent takıldı. Yoğun bakımda bulunan ünlü sanatçı Mustafa Topaloğlu ile ilgili sevindirici haber ise ailesinden geldi."Yoğun bakımda ama şuur açık, sohbet ediyor, keyfi yerinde"Babasının durumunun iyi olduğunu söyleyen Çağlayan Topaloğlu, "Bugün basın olarak işte şuuru yerinde değil, yoğun bakıma şöyle alındı gibi haberler çıktı. Biz de elimizden geldiğince doğru haberi yansıttık. Babam buraya ağrısı ile geldi. Her hangi bir şuur kaybı ile gelmedi. Göğüs ağrısı ile geldi. Zaten bir hafta on gündür vardı. Önemsemiyordu. Bugün de özellikle artınca bakmaya geldik. Bakıldığında da bir anjiyo yapılması söylendi. Anjiyo yapıldıktan sonra bir bölgede tıkanıklık olduğu saptandı. Ve buraya stent takıldı. Şu an evet yoğun bakımda stent takıldıktan sonra bir gün boyunca yoğun bakımda kalmak zorundasınız. Ama şuuru açık, bilinci yerinde, sohbet ediyor, keyfi yerinde. Bütün sevenleri akrabalarımız rahat olsunlar, problem yok. Birkaç güne kadar da taburcu olacak" dedi."Çok şükür atlattık, çok üzüldük ama şimdi gayet iyi"Mustafa Topaloğlu'nun dün akşam rahatsızlandığını söyleyen eşi Derya Topaloğlu, "Dün akşam rahatsızlandı ve kalp ağrısı olduğunu söyledi. Hastaneye getirdik ve hemen tetkikler yapılır, yapılmaz zaten müdahale edildi. Ben yanına çıktım. Gördüm kendisini çok iyi bende iyi hissetim onu görünce. Çok şükür atlattı. Şaşkınım, üzüldük, çok üzüldük ama şimdi gayet iyi" şeklinde konuştu"Yarın yoğun bakımdan çıkacak"Babasının haberini alınca panik yaptığını söyleyen ünlü sanatçının kızı Irmak Topaloğlu ise, "Ben ilk duyduğumda gerçekten çok korktuğum panik yaptım. Ama daha sonra iyi olduğunu duyunca ailecek çok sevindik bu duruma hiçbir sıkıntısı yokmuş. Toparladı kendisini yoğun bakımdan çıkacak yarın. Daha iyi olacak bu bize mutlu etti. Daha çok ayakta kıldı. Sonuçta babamız evimizin direği" diye konuştu.