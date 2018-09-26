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Kız kardeşleri podyumu salladı

’nun adl için hazırladığı koleksiyonun tanıtımında ünlü isimler podyuma çıktı, Defne Samyeli şarkı söyledi

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Kız kardeşleri podyumu salladı
, adl için hazırladığı 115 parçalık 2018-19 sonbahar-kış koleksiyonunu önceki gün Çırağan Sarayı'nda düzenlediği defile ile tanıttı. Türkiye'nin ünlü modelleri Çağla Şıkel, , Ezgi Avcı'nın güzellikleriyle büyülediği defilede; Defne Samyeli de kırmızı kıyafetiyle çıktığı sahnede 'Strong Enough' şarkısıyla izleyenleri çoşturdu. Adl+Cengiz Abazoğlu 'Zamanın İçinden' koleksiyonunun tanıtımına Deren Talu, , , Hande Acar, Fulya Gündoğdu, Özçapkın, Sedef Karamehmet gibi isimler katıldı. Abazoğlu, defile sonrası şöyle konuştu: "Defne'de dev bir ışık var, sahne yıkıldı. Çağla ve Özge benim kız kardeşlerim; bitmeyen güzellikleriyle kıyafetlerime hayat veriyorlar."
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Kız kardeşleri podyumu salladı
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