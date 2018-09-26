Kız kardeşleri podyumu salladı

Cengiz Abazoğlu
, adl için hazırladığı 115 parçalık 2018-19 sonbahar-kış koleksiyonunu önceki gün Çırağan Sarayı'nda düzenlediği defile ile tanıttı. Türkiye'nin ünlü modelleri Çağla Şıkel, Özge Ulusoy
, Ezgi Avcı'nın güzellikleriyle büyülediği defilede; Defne Samyeli de kırmızı kıyafetiyle çıktığı sahnede 'Strong Enough' şarkısıyla izleyenleri çoşturdu. Adl+Cengiz Abazoğlu 'Zamanın İçinden' koleksiyonunun tanıtımına Deren Talu, Demet Şener
, Pelin Akil
, Hande Acar, Fulya Gündoğdu, Pınar Tezcan
Özçapkın, Sedef Karamehmet gibi isimler katıldı. Abazoğlu, defile sonrası şöyle konuştu: "Defne'de dev bir ışık var, sahne yıkıldı. Çağla ve Özge benim kız kardeşlerim; bitmeyen güzellikleriyle kıyafetlerime hayat veriyorlar."