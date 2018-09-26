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Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

25. Uluslararası Adana Film Festivali'ne katılan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'nun cenazesi, memleketi Amasya'da kendisinin yaklaşık 5 ay önce yaptırdığı mezara defnedildi - Festivalde Yavru'ya verilecek "Emek Ödülü", cenaze töreninde oğlu Yağız Yavru'ya takdim edildi

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 17:42
Usta sanatçı Yakup Yavru son yolculuğuna uğurlandı

25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinliklerine katılmak için gittiği Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybeden oyuncu 'nun cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

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Usta sanatçı Yakup Yavru son yolculuğuna uğurlandı
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