Usta sanatçı Yakup Yavru son yolculuğuna uğurlandı

25. Uluslararası Adana Film Festivali'ne katılan ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yakup Yavru'nun cenazesi, memleketi Amasya'da kendisinin yaklaşık 5 ay önce yaptırdığı mezara defnedildi - Festivalde Yavru'ya verilecek "Emek Ödülü", cenaze töreninde oğlu Yağız Yavru'ya takdim edildi
Giriş Tarihi: 26.9.2018 17:40Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 17:42
25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinliklerine katılmak için gittiği Adana'da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Yakup Yavru'nun cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.