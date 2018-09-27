Bir günde 100 kıyafet değiştirdi

POP müziğin ünlü ismi Murat Boz
, sinema dünyasından sonra reklamcıların ve firmaların da gözdesi oldu. Avva, ünlü sanatçı Murat Boz'la iki yıllık reklam anlaşması yaptı. Sanatçı için firma tarafından özel olarak hazırlanan 'Murat'ın seçtikleri' Avva X Murat Boz koleksiyonu için reklam filmi ve katalog çekimleri yapıldı. 1 Ekim itibariyle yayınlanmaya başlayacak olan reklam filmi için kamera karşısına geçen Boz, "Avva, benim giyim tarzıma çok hitap eden bir markaydı. Dolayısıyla reklam teklifi geldiğinde, fikri ve koleksiyonu çok sevdim" dedi. Ünlü sanatçı, reklam filmi ve katalog çekimlerinde 100'ün üzerinde kıyafet giydi.